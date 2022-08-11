Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от Укрзализныци
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Укрзализныця запустила мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на поезд и получать уведомление о рейсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram УЗ.
Цитата
"Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров", – говорится в сообщении.
Детали
В новом приложении пользователи смогут:
• приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
• вернуть билеты;
• получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;
• найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
• получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для быстрых повторных заказов.
Приложение тестировали в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно на AppStore и Google Play Market.
Напомним
Укрзализныця разрешила покупать билеты на поезд через чат-бот у Apple Pay.