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Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от Укрзализныци

Киев • УНН

 • 570296 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Укрзализныця запустила мобильное приложение, в котором можно приобрести билеты на поезд и получать уведомление о рейсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram УЗ.

Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от Укрзализныци

Цитата

"Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров", – говорится в сообщении.

Детали

В новом приложении пользователи смогут:

• приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

• вернуть билеты;

• получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

• найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

• получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для быстрых повторных заказов.

Приложение тестировали в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно на AppStore и Google Play Market.

Напомним

Укрзализныця разрешила покупать билеты на поезд через чат-бот у Apple Pay.

Украинские Национальные Новости

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