Покупка билетов и уведомление о рейсе: появилось приложение от Укрзализныци

Цитата

"Укрзализныця в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров", – говорится в сообщении.

Детали

В новом приложении пользователи смогут:

• приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

• вернуть билеты;

• получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

• найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

• получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для быстрых повторных заказов.

Приложение тестировали в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно на AppStore и Google Play Market.

Напомним

Укрзализныця разрешила покупать билеты на поезд через чат-бот у Apple Pay.