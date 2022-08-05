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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Квитки на поїзд дозволили купувати через чат-бот в Apple Pay

Квитки на поїзд дозволили купувати через чат-бот в Apple Pay

Київ • УНН

 • 149958 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Укрзалізниця запустила оплату квитків на поїзд у чат-боті Apple Messages через Apple Pay, повідомили УНН у компанії.

Деталі

Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Passkit. Також в Apple Messages доступний онлайн-чат зі службою підтримки. 

Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку "Повідомлення" на сайті Укрзалізниці. 

Укрзалізниця запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram у січні 2021 року, а наприкінці минулого року чат-бот став доступним у Facebook Messenger та в Apple Messages.

Доповнення

З України запустили новий нічний поїзд до Польщі.

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