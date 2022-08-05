Квитки на поїзд дозволили купувати через чат-бот в Apple Pay

Деталі

Після оплати квиток можна додати в гаманець Apple Passkit. Також в Apple Messages доступний онлайн-чат зі службою підтримки.

Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку "Повідомлення" на сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця запустила свій перший чат-бот у Viber та Telegram у січні 2021 року, а наприкінці минулого року чат-бот став доступним у Facebook Messenger та в Apple Messages.

Доповнення

З України запустили новий нічний поїзд до Польщі.