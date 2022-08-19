Укрзализныця ввела настольные игры в международных поездах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Пассажиры международных пассажирских поездов, следующие в Польшу, Венгрию и Австрию, а также в пределах Украины - на Закарпатье - получили возможность поиграть в настольные игры. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, информирует УНН.
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«Мы выбрали 100 вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль и Ужгород для «пилотного» запуска и экипировали их шахматами, шашками, нардами и эксклюзивной настолкой «Железная дорога», – говорится в сообщении.
Детали
В УЗ отметили, что настольные игры помогают снять стресс, развивают логическое и стратегическое мышление.
Дополнение
В Украине с 15-16 августа изменился график движения двух поездов в Польшу. Рейсы ускорятся – время в пути между Киевом и Варшавой уменьшится на полтора часа, а между Киевом и Хелмом – на 40 минут.