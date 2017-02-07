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"Укрзализныця" перешла в подчинение правительства

Киев • УНН

 • 7694 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в Устав публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", согласно которому компания полностью подчиняется правительству Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Укрзализныця" перешла в подчинение правительства

"До сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабинетом Министров Украины Министерству инфраструктуры. Своим решением Правительство отозвало эти делегированные функции - отныне все решения по управлению компании и ее отчетности будут приниматься не Мининфраструктуры единолично, а Кабинетом Министров, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. Минэкономразвития предоставлены только полномочия по подготовке проектов таких решений", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что будет изменен состав Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директора, как того требуют изменения в законодательство.

"Вместе с тем в условиях реформирования такой мощной и сложной компании как ОАО "Укрзализныця" чрезвычайно важно минимизировать любые риски субъективизма в принятии управленческих и финансовых решений, а потому изменения в Устав компании однозначно повысят эффективность в ее работе", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, премьер-министр Владимир Гройсман 25 января пообещал подписать решение о переходе "Укрзализныци" в подчинение правительства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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