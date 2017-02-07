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"Укрзалізниця" перейшла у підпорядкування уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до Статуту публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, згідно з яким компанія повністю підпорядковується уряду України, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

"Укрзалізниця" перейшла у підпорядкування уряду

“Досі частина функцій, пов’язаних з управлінням цією компанією, була делегована Кабінетом Міністрів України Міністерству інфраструктури. Своїм рішенням Уряд відкликав ці делеговані функції — відтепер всі рішення стосовно управління компанії і її звітності будуть прийматися не Мінінфраструктури одноосібно, а Кабінетом Міністрів, який є колегіальним органом, до складу якого входить і Міністр інфраструктури. Мінекономрозвитку надані лише повноваження з підготовки проектів таких рішень”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що буде змінено склад Наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця”, до якого на конкурсних засадах будуть відібрані та включені незалежні директори, як того вимагають зміни до законодавства.

"Разом з тим в умовах реформування такої потужної і складної компанії як ПАТ «Укрзалізниця» надзвичайно важливо мінімізувати будь-які ризики суб’єктивізму у прийнятті управлінських і фінансових рішень, а тому зміни до Статуту компанії однозначно підвищать ефективність у її роботі", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Володимир Гройсман 25 січня пообіцяв підписати рішення про перехід “Укрзалізниці” у підпорядкування уряду.

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