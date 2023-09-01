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Укрзализныця получит 100 млн евро на восстановление инфраструктуры

Укрзализныця получит 100 млн евро на восстановление инфраструктуры

Киев • УНН

 • 517242 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Укрзализныця получит 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на восстановление и модернизацию инфраструктуры, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Кабинет министров Украины принял решение направить эти средства, которые поступили от Европейского инвестиционного банка на сумму 100 млн евро, на ремонт, модернизацию и строительство железнодорожных путей, вокзалов и других объектов. Также они будут использованы для приобретения нового подвижного состава.

Это решение является частью широкой программы поддержки Украины, которую реализует ЕИБ. На сегодня портфель проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, достигает более 7 миллиардов евро.

Также в июне 2023 года ЕИБ и Укрзализныця подписали грантовое соглашение Европейского Союза в размере 6,7 миллионов евро для насущных потребностей железнодорожного транспорта в Украине.

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