Укрзализныця получит 100 млн евро на восстановление инфраструктуры

Детали

Кабинет министров Украины принял решение направить эти средства, которые поступили от Европейского инвестиционного банка на сумму 100 млн евро, на ремонт, модернизацию и строительство железнодорожных путей, вокзалов и других объектов. Также они будут использованы для приобретения нового подвижного состава.

Это решение является частью широкой программы поддержки Украины, которую реализует ЕИБ. На сегодня портфель проектов, которые реализует ЕИБ с украинским государственным, коммунальным секторами и бизнесом, достигает более 7 миллиардов евро.

Также в июне 2023 года ЕИБ и Укрзализныця подписали грантовое соглашение Европейского Союза в размере 6,7 миллионов евро для насущных потребностей железнодорожного транспорта в Украине.

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