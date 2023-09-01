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Укрзалізниця отримає 100 млн євро на відновлення інфраструктури

Укрзалізниця отримає 100 млн євро на відновлення інфраструктури

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Укрзалізниця отримає 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на відновлення та модернізацію інфраструктури, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Деталі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення спрямувати ці кошти, які надійшли від Європейського інвестиційного банку на суму 100 млн євро, на ремонт, модернізацію та будівництво залізничних шляхів, вокзалів та інших об’єктів. Також вони будуть використані для придбання нового рухомого складу.

Це рішення є частиною широкої програми підтримки України, яку реалізує ЄІБ. На сьогодні портфель проєктів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом, сягає понад 7 мільярдів євро.

Також у червні 2023 року ЄІБ і Укрзалізниця підписали грантову угоду Європейського Союзу у розмірі 6,7 мільйонів євро для нагальних потреб залізничного транспорту в Україні.

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