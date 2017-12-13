"Укрзализныця" может прекратить железнодорожное сообщение с РФ

“Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас „Укрзализныцей“. Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. С пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению „Кишинев-Москва“ и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного „Укрзализныцей“, мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера”, — сказал В.Омелян.

По словам министра, Украина не понесет убытков от прекращения курсирования российских поездов через свою территорию.

“О прямых убытках для „Укрзализныци“, они в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, которым шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ в свое время „Укрзализныця“ заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении”, — добавил он.

Как сообщал УНН, к новогодним праздникам “Укрзализныця” назначит дополнительно 19 поездов.