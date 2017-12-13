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"Укрзалізниця" може припинити залізничне сполучення з РФ

"Укрзалізниця" може припинити залізничне сполучення з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. “Укрзалізниця” розглядає питання припинення залізничного сполучення з Росією. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

“Питання щодо залізничного сполучення із РФ в першу чергу розглядається зараз „Укрзалізницею“. Думаю, про остаточне рішення ми зможемо повідомити у 2018 році. Є дві складові — вантажне і пасажирське. Із пасажирського у нас є єдиний російський поїзд, який курсує по напрямку „Кишинів-Москва“ і декілька український, які прямують на Москву. Після аналізу, проведеного „Укрзалізницею“, ми будемо готові прийняти урядове рішення відповідного характеру”, — сказав В.Омелян.

За словами міністра, Україна не зазнає збитків від припинення курсування російських поїздів через свою територію.

“Щодо прямих збитків для „Укрзалізниці“, вони в розмірі однієї гривні на рік. Може хтось не знає, ця ділянка, якою ішли транзитні потяги, вантажні, пасажирські до півдня РФ свого часу „Укрзалізниця“ уклала угоду з РЖД про фактично безкоштовне транзитне проходження”, — додав він.

Як повідомляв УНН, до новорічних свят “Укрзалізниця” призначить додатково 19 поїздів.

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