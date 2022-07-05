Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Донбасса из-за роста желающих уехать
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В связи с интенсификацией боевых действий в Донецкой области и ростом потока пассажиров из Донбасса, Укрзализныця добавит вагоны к эвакуационному поезду из Покровска. Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Укрзализныця продолжает осуществлять в том числе эвакуационные перевозки по маршруту Покровск-Днепр-Львов. Посадка для пассажиров из зоны проведения боевых действий бесплатная, пассажиры имеют возможность непосредственно на борту зарегистрироваться в программе на временное поселение и на получение материальной помощи для ВПЛ.
Только за июнь на вокзалах было выплачено 10,9 млн грн для 4,7 тыс. пассажиров эвакуационных поездов из Запорожья и Покровска.
Дополнение
В Донецкой области усиливаются обстрелы инфраструктуры. В частности, мэр Славянска Вадим Лях сообщил о массовом обстреле города российскими оккупантами и призвал горожан оставаться в укрытиях.
В результате обстрела одна мирная жительница погибла, еще семеро получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, горит рынок.
Открыто производство по факту военного преступления.
Всего зафиксировано 10 фактов обстрела мирного города. Пока он продолжается. Устанавливаются сведения о пострадавших и поврежденном имуществе. Досудебное расследование продолжается.
Глава Луганской ОВА Сергей ГАйдай сообщил, что оккупанты перебрасывают технику на Донецкую область, и после Лисичанска этот регион будет целью номер один.