Укрзалізниця додасть вагони до евакуаційного потягу з Донеччини через зростання бажаючих виїхати

Деталі

Укрзалізниця продовжує здійснювати в тому числі евакуаційні перевезення за маршрутом Покровськ-Дніпро-Львів. Посадка для пасажирів із зони проведення бойових дій є безкоштовною, пасажири мають можливість безпосередньо на борту зареєструватись у програмі на тимчасове поселення та на отримання матеріальної допомоги для ВПО.

Тільки за червень на вокзалах було виплачено 10,9 млн грн для 4,7 тис. пасажирів евакуаційних потягів із Запоріжжя та Покровська.

Доповнення

На Донеччині посилюються обстріли інфраструктури. Зокрема, мер Слов’янська Вадим Лях повідомив про масовий обстріл міста російськими окупантами та закликав містян залишатися в укриттях.

Внаслідок обстрілу одна мирна мешканка загинула, ще семеро отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, палає ринок.

Відкрито провадження за фактом воєнного злочину.

Загалом зафіксовано 10 фактів обстрілу мирного міста. Наразі він продовжується. Встановлюються відомості щодо постраждалих осіб та пошкодженого майна. Досудове розслідування триває.

Голова Луганської ОВА Сергій ГАйдай повідомив, що окупанти перекидають техніку на Донецьку область, та після Лисичанська цей регіон буде цілю номер один.