Смертоносні удари рашистів по Слов'янську: розпочато кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо масованого обстрілу Слов’янська, що в Донецькій області. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє мешканців, передає УНН.
Цитата
"... розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 5 липня 2022 року окупаційні війська армії рф накрили артилерійським вогнем міста Слов’янськ. Внаслідок обстрілу одна мирна мешканка загинула, ще семеро отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, палає ринок.
Загалом зафіксовано 10 фактів обстрілу мирного міста. Наразі він продовжується. Встановлюються відомості щодо постраждалих осіб та пошкодженого майна. Досудове розслідування триває.
Доповнення
Мер Слов’янська Вадим Лях повідомив про масовий обстріл міста російськими окупантами та закликав містян залишатися в укриттях.