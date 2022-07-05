Слов’янськ знову під масованими обстрілами: мер закликає залишатися в укриттях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Мер Слов’янська Вадим Лях повідомив про масовий обстріл міста російськими окупантами та закликав містян залишатися в укриттях, пише УНН з посиланням на Facebook міського голови.
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“Слов‘янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше”, – написав він.
Доповнення
3 липня мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів.
Внаслідок масованого обстрілу Слов’янська загинуло шестеро осіб, кількість поранених зросла до 19.