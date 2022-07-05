Слов’янськ знову під масованими обстрілами: мер закликає залишатися в укриттях

Цитата

“Слов‘янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях. Додаткову інформацію повідомлю пізніше”, – написав він.

Доповнення

3 липня мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів.

Внаслідок масованого обстрілу Слов’янська загинуло шестеро осіб, кількість поранених зросла до 19.