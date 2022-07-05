Славянск снова под массированными обстрелами: мэр призывает оставаться в укрытиях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о массовом обстреле города российскими оккупантами и призвал горожан оставаться в укрытиях, пишет УНН со ссылкой на Facebook городского головы.
Цитата
“Слвянск! Массированный обстрел города! Центр, Северный. Всем оставаться в укрытиях. Дополнительную информацию сообщу позже”, – написал он.
Дополнение
3 июля мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях сообщил о самом масштабном за последнее время обстреле города со стороны российских оккупантов.
В результате массированного обстрела Славянска погибло шесть человек, количество раненых возросло до 19.