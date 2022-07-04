Масований обстріл Слов'янська: шестеро загиблих та 19 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу російськими окупантами Слов'янська Донецької області загинуло шестеро осіб, кількість поранених зросла до 19. Про це у Facebook повідомив мер міста Вадим Лях, інформує УНН.
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"Результати вчорашнього обстрілу міста: 6 загиблих, у тому числі десятирічна дівчинка, 19 поранених. Приношу щирі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних", – написав Лях.
Додамо
Мер Слов'янська нагадав про можливість евакуації.
"Сьогодні відправляємо рейс до Рівненської області. Завтра автобуси вирушать до Покровська, на потяг до Львова. У середу, 6 липня, знову буде група до Рівненської області з розселенням. Записатися на поїздку можна за телефонами гарячої лінії", – повідомив Вадим Лях.
Нагадаємо
Вчора, 3 липня, мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів.