Масований обстріл Слов'янська: шестеро загиблих та 19 поранених

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"Результати вчорашнього обстрілу міста: 6 загиблих, у тому числі десятирічна дівчинка, 19 поранених. Приношу щирі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних", – написав Лях.

Додамо

Мер Слов'янська нагадав про можливість евакуації.

"Сьогодні відправляємо рейс до Рівненської області. Завтра автобуси вирушать до Покровська, на потяг до Львова. У середу, 6 липня, знову буде група до Рівненської області з розселенням. Записатися на поїздку можна за телефонами гарячої лінії", – повідомив Вадим Лях.

Нагадаємо

Вчора, 3 липня, мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях повідомив про наймасштабніший за останній час обстріл міста з боку російських окупантів.