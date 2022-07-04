Массированный обстрел Славянска: шесть погибших и 19 раненых

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В результате вчерашнего массированного обстрела российскими оккупантами Славянска Донецкой области погибли шесть человек, количество раненых возросло до 19. Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях, информирует УНН.

Цитата

"Результаты вчерашнего обстрела города: 6 погибших, в том числе десятилетняя девочка, 19 раненых. Приношу искренние соболезнования всем, кто потерял близких и родных", – написал Лях.

Добавим

Мэр Славянская напомнил о возможности эвакуации. 

"Сегодня отправляем рейс в Ровенскую область. Завтра автобусы отправятся в Покровск, на поезд во Львов. В среду, 6 июля, снова будет группа в Ровенскую область с расселением. Записаться на поездку можно по телефонам горячей линии", – сообщил Вадим Лях.

Напомним

Вчера, 3 июля, мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях сообщил о самом масштабном за последнее время обстреле города со стороны российских оккупантов.

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