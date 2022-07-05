Смертоносные удары рашистов по Славянску: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Прокуратура начала уголовное производство по массированному обстрелу Славянска в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере двое жителей, передает УНН.
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"... начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 5 июля 2022 года оккупационные войска армии рф накрыли артиллерийским огнем город Славянск. В результате обстрела одна мирная жительница погибла, еще семеро получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома, горит рынок.
Всего зафиксировано 10 фактов обстрела мирного города. Пока он продолжается. Устанавливаются сведения о пострадавших и поврежденном имуществе. Досудебное расследование продолжается.
Дополнение
Мэр Славянска Вадим Лях сообщил о массовом обстреле города российскими оккупантами и призвал горожан оставаться в укрытиях.