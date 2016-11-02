"Укрзализныце" не компенсировали 700-800 млн грн за льготную перевозку пассажиров - В.Бальчун
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На сегодня ПАО "Укрзализныця" государство не компенсировало за льготную перевозку пассажиров 700-800 млн грн. Об этом сказал глава правления ПАО "Укрзализныци" Войцех Бальчун во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"700-800 млн грн", - сказал В.Бальчун, отвечая на вопрос министров о том, сколько на сегодня "Укрзализныце" не компенсировали за льготные перевозки.
Как сообщал УНН, инвестиционный план "Укрзализныци" на следующий год составит более 26 млрд грн.