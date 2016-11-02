"Укрзализныце" не компенсировали 700-800 млн грн за льготную перевозку пассажиров - В.Бальчун

"700-800 млн грн", - сказал В.Бальчун, отвечая на вопрос министров о том, сколько на сегодня "Укрзализныце" не компенсировали за льготные перевозки.

Как сообщал УНН, инвестиционный план "Укрзализныци" на следующий год составит более 26 млрд грн.