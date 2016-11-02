"Укрзалізниці" не компенсували 700-800 млн грн за пільгове перевезення пасажирів - В.Бальчун
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На сьогодні ПАТ "Укрзалізниці" держава не компенсувала за пільгове перевезення пасажирів 700-800 млн грн. Про це сказав голова правління ПАТ "Укрзалізниці" Войцех Бальчун під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"700-800 млн грн", - сказав В.Бальчун, відповідаючи на запитання міністрів про те, скільки на сьогодні "Укрзалізниці" не компенсовано за пільгові перевезення.
Як повідомляв УНН, інвестиційний план “Укрзалізниці” на наступний рік становитиме більше 26 млрд грн.