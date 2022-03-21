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Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области

Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области

Киев • УНН

 • 157845 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Укртелеком утром возобновил предоставление услуг в Запорожской области, восстановлен интернет в Херсоне и области. Об этом сообщает Telegram-канал Госспецсвязи, пишет УНН.

Цитата

“Укртелеком утром возобновил предоставление услуг в Запорожской области: сейчас там работает уже 70% районных узлов связи. Вечером, специалисты компании восстановили интернет-доступ в Донецкой области. Сейчас в области работает 65% районных узлов, остальные пока недоступны из-за локальных повреждений сети”, - сообщили в Госспецсвязи.

“Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что специалисты продолжают восстановление интернета в Донецкой области, где вчера не удалось закончить ремонтные работы.

По данным Госспецсвязи, сейчас услуги электронных коммуникаций предоставляются во всех областях, кроме Черниговской и Луганской областей.

Мобильные операторы также работают над возобновлением предоставления услуг в ряде регионов, например в освобожденных районах Киевщины и населенных пунктах, где шли активные боевые действия.

“Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины в полном объеме обеспечивает управление сетями в условиях войны”, - сказано в сообщении.

Напомним

Как писал УНН, абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до абонентов российских операторов. Такие меры нужны для того, чтобы оккупанты не имели возможность передавать информацию с украинских телефонов в россию и беларусь. Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью.

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