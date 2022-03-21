Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Укртелеком зранку відновив надання послуг у Запорізькій області, відновлено інтернет у Херсоні та області. Про це повідомляє Telegram-канал Держспецзв’язку, пише УНН.
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“Укртелеком зранку відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері, фахівці компанії відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі”, - повідомили у Держспецзв’язку.
“Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що фахівці-телекомівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де вчора не вдалося закінчити ремонтні роботи.
За даними Держспецзв’язку, наразі ослуги електронних комунікацій надаються у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей.
Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.
“Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України у повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни”, - сказано в повідомленні.
Нагадаємо
Як писав УНН, абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в росію та білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.