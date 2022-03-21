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Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області

Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області

Київ • УНН

 • 157845 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Укртелеком зранку відновив надання послуг у Запорізькій області, відновлено інтернет у Херсоні та області. Про це повідомляє Telegram-канал Держспецзв’язку, пише УНН.

Цитата

“Укртелеком зранку відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Увечері, фахівці компанії відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі”, - повідомили у Держспецзв’язку.

“Укртелеком відновив інтернет у Херсоні та області”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що фахівці-телекомівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де вчора не вдалося закінчити ремонтні роботи.

За даними Держспецзв’язку, наразі ослуги електронних комунікацій надаються у всіх областях, окрім Чернігівської та Луганської областей.

Мобільні оператори також працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад у звільнених районах Київщини та населених пунктах, де точилися активні бойові дії.

“Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України у повному обсязі забезпечує управління мережами в умовах війни”, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо

Як писав УНН, абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в росію та білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.

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