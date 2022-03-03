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В Україні обмежено розмови з українських сім-карток в Росію - Держспецзв’язок

В Україні обмежено розмови з українських сім-карток в Росію - Держспецзв’язок

Київ • УНН

 • 142760 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком. Про це УНН пише з посиланням на Держспецзв’язок.

Деталі

Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх.

"Звертаємо вашу увагу! Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами. Рекомендуємо встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон", - йдеться в повідомленні.

У випадку викрадення вашого телефону, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо). Телефони з викраденими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки.

Мобільні мережі в Україні працюють у надзвичайному режимі оперативно-технічного управління. Мобільний зв’язок та доступ до інтернету забезпечено, однак на місцевості де тривають контрдиверсійні або бойові дії можуть бути перебої зі звʼязком та доступом до інтернету.

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