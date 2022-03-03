В Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию - Госспецсвязь

Детали

Кроме того, сейчас мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же для того, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их.

"Обращаем ваше внимание! Оккупанты сейчас не имеют средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи похищения мобильных телефонов украинцев рашистами. Рекомендуем установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон", - говорится в сообщении.

В случае кражи вашего телефона, необходимо НЕМЕДЛЕННО уведомить об этом вашего мобильного оператора при помощи других средств связи (интернет-поддержка, телефон друга, стационарный аппарат и др). Телефоны с похищенными сим-картами перестанут обслуживаться, тем самым вы обеспечите соблюдение информационной безопасности.

Мобильные сети в Украине работают в чрезвычайном режиме оперативно-технического управления. Мобильная связь и доступ к интернету обеспечены, однако на местности где продолжаются контрдиверсионные или боевые действия могут быть перебои со связью и доступом к интернету.