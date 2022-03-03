В Украине ограничены разговоры с украинских сим-карт в Россию - Госспецсвязь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до абонентов российских операторов. Такие меры нужны для того, чтобы оккупанты не имели возможность передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь. Также подобные ограничения действуют для абонентов, пользующихся фиксированной связью. Об этом УНН пишет со ссылкой на Госспецсвязь.
Детали
Кроме того, сейчас мобильные операторы ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано так же для того, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их.
"Обращаем ваше внимание! Оккупанты сейчас не имеют средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в страны-агрессоры. Поэтому учащаются случаи похищения мобильных телефонов украинцев рашистами. Рекомендуем установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон", - говорится в сообщении.
В случае кражи вашего телефона, необходимо НЕМЕДЛЕННО уведомить об этом вашего мобильного оператора при помощи других средств связи (интернет-поддержка, телефон друга, стационарный аппарат и др). Телефоны с похищенными сим-картами перестанут обслуживаться, тем самым вы обеспечите соблюдение информационной безопасности.
Мобильные сети в Украине работают в чрезвычайном режиме оперативно-технического управления. Мобильная связь и доступ к интернету обеспечены, однако на местности где продолжаются контрдиверсионные или боевые действия могут быть перебои со связью и доступом к интернету.