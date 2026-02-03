$42.810.04
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 12724 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 12713 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 17915 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 14900 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 11923 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 11364 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 19881 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 25208 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 40491 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
"Укрспецконсалтинг" обезопасил производство разведывательных приборов ПС04 от импортных рисков

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Компания "Укрспецконсалтинг" расширила перечень иностранных комплектующих для приборов ПС-04, что позволяет избежать задержек в поставках. Это обеспечивает стабильное производство и независимость от дефицита компонентов на мировом рынке.

"Укрспецконсалтинг" обезопасил производство разведывательных приборов ПС04 от импортных рисков

Украинская компания "Укрспецконсалтинг" расширила перечень иностранных комплектующих, используемых для изготовления многофункциональных приборов наблюдения ПС-04. Этот шаг позволяет производителю избегать задержек в поставках критически важной техники Силам обороны Украины, обеспечивая стабильное производство независимо от дефицита конкретных электронных компонентов на мировом рынке. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию, опубликованную Defense Express.

Детали

Для минимизации рисков компания разработала несколько вариантов комплектации прибора, что позволяет использовать как американские, так и европейские элементы без потери тактико-технических характеристик. Хотя ПС-04 начинался как украинская адаптация британского прибора TiCAM 1000, за годы разработки он получил уникальный корпус, новые схемотехнические решения и полностью отечественное программное обеспечение.

Наше программное обеспечение учитывает все особенности тех или иных компонентов. Это позволяет нам покупать зарубежные комплектующие, сохраняя при этом доступную цену – в разы меньшую, чем аналоги, – при неизменном качестве

– подчеркнули в "Укрспецконсалтинге".

Универсальный инструмент для современного боя

Прибор ПС-04 весом чуть более 2,5 кг является универсальным решением, которое заменяет сразу несколько устройств. Он оснащен дневной камерой, тепловизором, лазерным дальномером, цифровым компасом и GPS-модулем с поддержкой систем Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС. Такие характеристики позволяют обнаруживать технику противника на расстоянии до 5 км, а живую силу – до 2 км.

В Донецкой области пограничники с помощью наземного робота эвакуировали раненого военного01.02.26, 15:52 • 4938 просмотров

Ключевым преимуществом является возможность мгновенной передачи координат цели непосредственно в систему "Дельта", что критически важно для корректировщиков огня, артиллерийских подразделений и групп ССО. Сейчас компания производит очередную партию приборов для фронта, укрепляя технологическое преимущество украинских разведчиков.

Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать02.02.26, 10:37 • 40491 просмотр

Степан Гафтко

Украина