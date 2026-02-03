"Укрспецконсалтинг" обезопасил производство разведывательных приборов ПС04 от импортных рисков

Украинская компания "Укрспецконсалтинг" расширила перечень иностранных комплектующих, используемых для изготовления многофункциональных приборов наблюдения ПС-04. Этот шаг позволяет производителю избегать задержек в поставках критически важной техники Силам обороны Украины, обеспечивая стабильное производство независимо от дефицита конкретных электронных компонентов на мировом рынке. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию, опубликованную Defense Express.

Для минимизации рисков компания разработала несколько вариантов комплектации прибора, что позволяет использовать как американские, так и европейские элементы без потери тактико-технических характеристик. Хотя ПС-04 начинался как украинская адаптация британского прибора TiCAM 1000, за годы разработки он получил уникальный корпус, новые схемотехнические решения и полностью отечественное программное обеспечение.

Наше программное обеспечение учитывает все особенности тех или иных компонентов. Это позволяет нам покупать зарубежные комплектующие, сохраняя при этом доступную цену – в разы меньшую, чем аналоги, – при неизменном качестве – подчеркнули в "Укрспецконсалтинге".

Универсальный инструмент для современного боя

Прибор ПС-04 весом чуть более 2,5 кг является универсальным решением, которое заменяет сразу несколько устройств. Он оснащен дневной камерой, тепловизором, лазерным дальномером, цифровым компасом и GPS-модулем с поддержкой систем Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС. Такие характеристики позволяют обнаруживать технику противника на расстоянии до 5 км, а живую силу – до 2 км.

Ключевым преимуществом является возможность мгновенной передачи координат цели непосредственно в систему "Дельта", что критически важно для корректировщиков огня, артиллерийских подразделений и групп ССО. Сейчас компания производит очередную партию приборов для фронта, укрепляя технологическое преимущество украинских разведчиков.

