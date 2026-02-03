$42.810.04
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 9132 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 10954 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 15578 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 13590 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11394 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11017 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 18945 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24920 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40041 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
"Укрспецконсалтинг" убезпечив виробництво розвідувальних приладів ПС04 від імпортних ризиків

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Компанія "Укрспецконсалтинг" розширила перелік іноземних комплектуючих для приладів ПС-04, що дозволяє уникнути затримок у постачанні. Це забезпечує стабільне виробництво та незалежність від дефіциту компонентів на світовому ринку.

"Укрспецконсалтинг" убезпечив виробництво розвідувальних приладів ПС04 від імпортних ризиків

Українська компанія "Укрспецконсалтинг" розширила перелік іноземних комплектуючих, що використовуються для виготовлення багатофункціональних приладів спостереження ПС-04. Цей крок дозволяє виробнику уникати затримок у постачанні критично важливої техніки Силам оборони України, забезпечуючи стабільне виробництво незалежно від дефіциту конкретних електронних компонентів на світовому ринку. Про це пише УНН із посиланням на інформацію, опубліковану Defense Express.

Деталі

Задля мінімізації ризиків компанія розробила декілька варіантів комплектації приладу, що дозволяє використовувати як американські, так і європейські елементи без втрати тактико-технічних характеристик. Хоча ПС-04 починався як українська адаптація британського приладу TiCAM 1000, за роки розробки він отримав унікальний корпус, нові схемотехнічні рішення та повністю вітчизняне програмне забезпечення.

Наше програмне забезпечення враховує всі особливості тих чи інших компонентів. Це дозволяє нам купувати закордонні комплектуючі, зберігаючи при цьому доступну ціну – у рази меншу за аналоги, – при незмінній якості

– підкреслили в "Укрспецконсалтингу".

Універсальний інструмент для сучасного бою

Прилад ПС-04 вагою трохи більше 2,5 кг є універсальним рішенням, яке замінює одразу декілька пристроїв. Він оснащений денною камерою, тепловізором, лазерним далекоміром, цифровим компасом та GPS–модулем з підтримкою систем Galileo, BeiDou та ГЛОНАСС. Такі характеристики дозволяють виявляти техніку противника на відстані до 5 км, а живу силу – до 2 км.

На Донеччині прикордонники за допомогою наземного робота евакуювали пораненого військового01.02.26, 15:52 • 4936 переглядiв

Ключовою перевагою є можливість миттєвої передачі координат цілі безпосередньо в систему "Дельта", що критично важливо для корегувальників вогню, артилерійських підрозділів та груп ССО. Зараз компанія виготовляє чергову партію приладів для фронту, зміцнюючи технологічну перевагу українських розвідників.

Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме02.02.26, 10:37 • 40043 перегляди

Степан Гафтко

