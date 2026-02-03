"Укрспецконсалтинг" убезпечив виробництво розвідувальних приладів ПС04 від імпортних ризиків

Українська компанія "Укрспецконсалтинг" розширила перелік іноземних комплектуючих, що використовуються для виготовлення багатофункціональних приладів спостереження ПС-04. Цей крок дозволяє виробнику уникати затримок у постачанні критично важливої техніки Силам оборони України, забезпечуючи стабільне виробництво незалежно від дефіциту конкретних електронних компонентів на світовому ринку. Про це пише УНН із посиланням на інформацію, опубліковану Defense Express.

Задля мінімізації ризиків компанія розробила декілька варіантів комплектації приладу, що дозволяє використовувати як американські, так і європейські елементи без втрати тактико-технічних характеристик. Хоча ПС-04 починався як українська адаптація британського приладу TiCAM 1000, за роки розробки він отримав унікальний корпус, нові схемотехнічні рішення та повністю вітчизняне програмне забезпечення.

Наше програмне забезпечення враховує всі особливості тих чи інших компонентів. Це дозволяє нам купувати закордонні комплектуючі, зберігаючи при цьому доступну ціну – у рази меншу за аналоги, – при незмінній якості – підкреслили в "Укрспецконсалтингу".

Універсальний інструмент для сучасного бою

Прилад ПС-04 вагою трохи більше 2,5 кг є універсальним рішенням, яке замінює одразу декілька пристроїв. Він оснащений денною камерою, тепловізором, лазерним далекоміром, цифровим компасом та GPS–модулем з підтримкою систем Galileo, BeiDou та ГЛОНАСС. Такі характеристики дозволяють виявляти техніку противника на відстані до 5 км, а живу силу – до 2 км.

Ключовою перевагою є можливість миттєвої передачі координат цілі безпосередньо в систему "Дельта", що критично важливо для корегувальників вогню, артилерійських підрозділів та груп ССО. Зараз компанія виготовляє чергову партію приладів для фронту, зміцнюючи технологічну перевагу українських розвідників.

