Укрпочта не выпускала официальной марки, посвященной Ирине Фарион. Об этом сообщает Глава управления филателистической продукции Укрпочты Наталья Мухина, передает УНН.

Детали

Глава управления филателистической продукции Укрпочты Наталья Мухина разъяснила, что почтовые марки, на которых изображена Ирина Фарион, не являются официальными выпусками компании. По словам Мухиной, эти марки были изготовлены в рамках коммерческого проекта "Собственная марка" по заказу частных лиц, которые имели соответствующие разрешения.

Укрпочта не выпускала официальные почтовые марки, посвященные Ирине Фарион. Укрпочта напечатала персонифицированные почтовые марки с изображением Ирины Фарион в рамках коммерческого проекта "Собственная марка" по заказу лиц, которые имели необходимые для этого разрешения. - заявила Наталья Мухина.

Мухина отметила, что Укрпочта не выпускала официальных почтовых марок, посвященных Ирине Фарион, и пока не планирует это делать. Причина в том, что во время войны компания приостановила выпуск марок, посвященных личностям. Кроме того, согласно правилам, марки могут выпускаться личностям только на юбилейные даты, и не ранее чем через 10 лет после смерти, для объективной оценки вклада лица. Окончательное решение о выпуске марок принимает Редакционно-художественный совет.

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