Киев • УНН
ГК «Укроборонпром» подписал Меморандум о намерениях с американской компанией Amentum Services, Inc. по созданию совместного предприятия для потенциального сотрудничества по восстановлению и обслуживанию бронетехники американского производства.
АО «Украинская оборонная промышленность» подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», передает УНН.
Детали.
Речь идет о потенциальном сотрудничестве по восстановлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства, пояснили в компании.
"Ранее представители Amentum Services, Inc посетили предприятия Укроборонпрома, оценили их имеющиеся возможности, техническую базу и потенциал. Отечественные оружейники ждут от новых партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей, которые пригодятся при ремонте и техобслуживании боевых бронированных машин производства США", - говорится в сообщении.
От «Укроборонпрома» меморандум подписал генеральный директор Герман Сметанин, от Amentum Services, Inc - Джо Данавей, президент по исполнительным операциям подразделения критических миссий.
Напомним, чешская компания Czechoslovak Group (CSG), которая является одним из крупнейших производителей оружия в Европе, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов. Отмечается, что в Украине компания хочет производить артиллерийские и танковые снаряды, а также тяжелую технику.
К слову, оборонные предприятия Украины стремятся начать собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов. Однако начнется это не раньше второй половины этого года, пишет The Washington Post.
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