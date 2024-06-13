АО «Украинская оборонная промышленность» подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», передает УНН.

Детали.

Речь идет о потенциальном сотрудничестве по восстановлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства, пояснили в компании.

"Ранее представители Amentum Services, Inc посетили предприятия Укроборонпрома, оценили их имеющиеся возможности, техническую базу и потенциал. Отечественные оружейники ждут от новых партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей, которые пригодятся при ремонте и техобслуживании боевых бронированных машин производства США", - говорится в сообщении.

От «Укроборонпрома» меморандум подписал генеральный директор Герман Сметанин, от Amentum Services, Inc - Джо Данавей, президент по исполнительным операциям подразделения критических миссий.

Напомним, чешская компания Czechoslovak Group (CSG), которая является одним из крупнейших производителей оружия в Европе, хочет помочь Украине нарастить собственное производство тяжелых боеприпасов. Отмечается, что в Украине компания хочет производить артиллерийские и танковые снаряды, а также тяжелую технику.

К слову, оборонные предприятия Украины стремятся начать собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов. Однако начнется это не раньше второй половины этого года, пишет The Washington Post.

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