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Укроборонпром підписав угоду з американською фірмою щодо потенційного ремонту та обслуговування бронетехніки

Укроборонпром підписав угоду з американською фірмою щодо потенційного ремонту та обслуговування бронетехніки

Київ • УНН

 • 47698 перегляди

ДК «Укроборонпром» підписав Меморандум про наміри з американською компанією Amentum Services, Inc. щодо створення спільного підприємства для потенційної співпраці з відновлення та обслуговування бронетехніки американського виробництва.

АТ "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc – однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень. Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", передає УНН

Деталі

Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва, пояснили в компанії.

"Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал. Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США", – йдеться у повідомленні.

Від "Укроборонпрому" меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc – Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.

Нагадаємо, чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів. Зазначається, що в Україні компанія хоче виробляти артилерійські й танкові снаряди, а також важку техніку.

До слова, оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Однак розпочнеться це не раніше другої половини цього року, пише The Washington Post.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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