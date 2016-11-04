"Укргаздобыча" в частных руках работала бы значительно эффективнее - нардеп

"Однозначно, что такая компания как "Укргаздобыча" в частных руках была бы намного эффективнее. И к ней было бы гораздо меньше вопросов, которые сегодня возникают, в том числе к топ-менеджменту этой компании. Действительно, сегодня нужно увеличивать добычу углеводородов именно на территории Украины. Это (приватизация - ред.) может привести к удешевлению газа и для населения, и для промышленного производства. Поэтому это положительный месседж", - отметил он.

Также, по словам И.Рыбака, предварительно следует рассчитать, внимательно изучить вопрос и механизм увеличения добычи полезных ископаемых компанией в частных руках.

"Нужно изучить этот вопрос достаточно глубоко: экономические плюсы будут для государства от приватизации, соответственно, этой компании ("Укргаздобыча" - ред.). И нужно перед тем, как принимать это решение, все-таки рассчитать, каким образом будет увеличена добыча полезных ископаемых, в частности углеводородов, этой компанией в частных руках", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по словам нардепа С.Лещенко, "Укргаздобыча" должна получить стратегического иностранного совладельца.

Так, С.Лещенко считает, что инвестор способен "принести" этой компании и новейшие технологии, и деньги.

Напомним, приватизировать "Укргаздобычу" предложили в ВР.

Также напомним, по мнению нардепа О.Бельковой, оптимистичный вариант реформирования "Укргаздобычи" предусматривает ее приватизацию.