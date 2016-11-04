"Укргазвидобування" у приватних руках працювало б значно ефективніше - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Приватизація ПАТ "Укргазвидобування" може призвести до здешевшання газу як для населення, так і для промислового виробництва. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат від БПП Іван Рибак.
"Однозначно, що така компанія як "Укргазвидобування" в приватних руках була б набагато ефективнішою. І до неї було б набагато менше питань, які сьогодні виникають, в тому числі до топ-менеджменту цієї компанії. Дійсно, сьогодні потрібно збільшувати видобуток вуглеводнів саме на території України. Це (приватизація – ред.) може привести до подешевшання газу і для населення, і для промислового виробництва. Тому це є позитивний меседж", - відзначив він.
Також, за словами І.Рибака, попередньо варто розрахувати, уважно вивчити питання і механізм збільшення видобутку корисних копалин компанією у приватних руках.
"Потрібно вивчити це питання достатньо глибоко: які економічні плюси будуть для держави від приватизації, відповідно, цієї компанії ("Укргазвидобування" – ред.). І потрібно перед тим, як приймати це рішення, все-таки розрахувати, яким чином буде збільшено видобуток корисних копалин, зокрема вуглеводнів, цією компанією у приватних руках", - наголосив він.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Лещенка, "Укргазвидобування” має отримати стратегічного іноземного співвласника.
Так, С.Лещенко вважає, що інвестор спроможний “принести” цій компаній і новітні технології, і гроші.
Нагадаємо, приватизувати “Укргазвидобування” запропонували у ВР.
Також нагадаємо, на думку нардеп О.Бєлькової, оптимістичний варіант реформування “Укргазвидобування” передбачає його приватизацію.