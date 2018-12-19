"Укргаздобыча" уплатила в бюджеты 1,12 млрд грн ренты

"Укргаздобыча" за 11 месяцев 2018 года направила в местные бюджеты 1,12 млрд грн рентных платежей. Рента в местные бюджеты - это ремонт школ, садиков, дорог", - сообщили в НАК.

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По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, это является "одним из главных достижений уходящего года".

Добавим, добыча "Укргаздобыча" за 11 месяцев 2018 года - 14,1 млрд кубометров газа. Всего в Украине за период с января по ноябрь 2018 года увеличилась добыча природного газа по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 0,94% - до 19,1 миллиарда кубометров.