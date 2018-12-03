Видобуток газу в Україні збільшився до 19 мільярдів кубометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні за період з січня по листопад 2018 року збільшився видобуток природного газу у порівнянні з відповідним періодом у 2017 року на 0,94%, до 19,1 мільярда кубометрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на оператора газотранспортної системи України держкомпанія "Укртрансгаз".
Збільшення видобутку газу найбільшою газодобувною компанією "Укргазвидобування" за 11 місяців 2018 року підвищилось на 1% та складає тепер 14,06 мільярда кубометрів.
Зокрема, додається що найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" за період січень-листопад 2018 року видобула 982,7 мільйона кубометрів газу, а інші компанії - 4 мільярди кубометрів.
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Як йдеться в урядовій програмі з нарощування видобутку та скорочення споживання, планується, що до 2020 року показники видобутку держкомпанії "Укргазвидобування" зрівняються з показниками споживання секторів населення і теплокомуненерго і становитиме 20 мільярди кубометрів газу.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України розраховує на 9 млрд грн надходжень до Держбюджету у 2019 році від збільшення вартості газу для населення.