Видобуток газу в Україні збільшився до 19 мільярдів кубометрів

КИЇВ. 3 грудня. УНН. В Україні за період з січня по листопад 2018 року збільшився видобуток природного газу у порівнянні з відповідним періодом у 2017 року на 0,94%, до 19,1 мільярда кубометрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на оператора газотранспортної системи України держкомпанія "Укртрансгаз".