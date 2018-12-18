Кабмін схвалив проведення конкурсів стосовно 11 газових ділянок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проведення конкурсів на укладання угод про розподіл вуглеводнів на 11 ділянках у шести областях. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Йдеться про проведення конкурсів на укладання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуваються в межах ділянок Варницька, Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Грунівська, Зінківська, Ічнянська, Охтирська, Русанівська, Софіївська, Углінська, що стосується Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Чернігівської, Сумської і Харківської областей", - сказав на засіданні уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
Міністр зазначив, що одним з головних резервів збільшення видобутку газу є залучення недержавних, насамперед іноземних інвестицій у нафтогазовий видобувний сектор.
"При цьому уряд зупиняє надостатньо прозорі механізми надання спецдозволів на нафтогазові надра, такі як апробація запасів, а запроваджує відкриті конкурси", - уточнив він.
Насалик також зазначив, що міжвідомча комісія підтримала ініціативу американських компаній щодо проведення 12 відкритих конкурсів на пошук і видобуток газу і нафти на умовах угоди про розподіл продукції.
Він наголосив, що за основу проектів взято умови конкурсів, за якими компанії Chevron, Exxon Mobil і Shell були визначені переможцями конкурсів щодо укладання угод про розподіл продукції.
При цьому, додав він, заявники повинні розкрити не тільки своїх учасників, але й кінцевих бенефіціарів.
Нагадаємо, перші онлайн-аукціони дозволами на нафтогазові ділянки будуть у березні.