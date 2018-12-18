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Кабмін схвалив проведення конкурсів стосовно 11 газових ділянок

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проведення конкурсів на укладання угод про розподіл вуглеводнів на 11 ділянках у шести областях. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін схвалив проведення конкурсів стосовно 11 газових ділянок

"Йдеться про проведення конкурсів на укладання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуваються в межах ділянок Варницька, Балаклійська, Берестянська, Бузівська, Грунівська, Зінківська, Ічнянська, Охтирська, Русанівська, Софіївська, Углінська, що стосується Івано-Франківської, Львівської, Полтавської, Чернігівської, Сумської і Харківської областей", - сказав на засіданні уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Міністр зазначив, що одним з головних резервів збільшення видобутку газу є залучення недержавних, насамперед іноземних інвестицій у нафтогазовий видобувний сектор.

"При цьому уряд зупиняє надостатньо прозорі механізми надання спецдозволів на нафтогазові надра, такі як апробація запасів, а запроваджує відкриті конкурси", - уточнив він.

Насалик також зазначив, що міжвідомча комісія підтримала ініціативу американських компаній щодо проведення 12 відкритих конкурсів на пошук і видобуток газу і нафти на умовах угоди про розподіл продукції.

Він наголосив, що за основу проектів взято умови конкурсів, за якими компанії Chevron, Exxon Mobil і Shell були визначені переможцями конкурсів щодо укладання угод про розподіл продукції.

При цьому, додав він, заявники повинні розкрити не тільки своїх учасників, але й кінцевих бенефіціарів.

Нагадаємо, перші онлайн-аукціони дозволами на нафтогазові ділянки будуть у березні.

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