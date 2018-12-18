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Кабмин одобрил проведение конкурсов по 11 газовым участкам

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проведение конкурсов на заключение соглашений о разделе углеводородов на 11 участках в шести областях. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Кабмин одобрил проведение конкурсов по 11 газовым участкам

"Речь идет о проведении конкурсов на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые добываются в пределах участков Варницкий, Балаклейский, Берестянский, Бузовский, Груневский, Зинковский, Ичнянский, Ахтырский, Русановский, Софиевский, Углинский, что касается Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей", - сказал на заседании правительства министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Министр отметил, что одним из главных резервов увеличения добычи газа является привлечение негосударственных, прежде всего иностранных инвестиций в нефтегазовый добывающий сектор.

"При этом правительство останавливает надостаточно прозрачные механизмы предоставления специальных разрешений на нефтегазовые недра, такие как апробация запасов, а вводит открытые конкурсы", - уточнил он.

Насалик также отметил, что межведомственная комиссия поддержала инициативу американских компаний по проведению 12 открытых конкурсов на поиск и добычу газа и нефти на условиях соглашения о разделе продукции.

Он отметил, что за основу проектов взято условия конкурсов, по которым компании Chevron, Exxon Mobil и Shell были определены победителями конкурсов по заключению соглашений о разделе продукции.

При этом, добавил он, заявители должны раскрыть не только своих участников, но и конечных бенефициаров.

Напомним, первые онлайн-аукционы разрешениями на нефтегазовые участки будут в марте.

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