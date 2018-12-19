"Укргазвидобування" сплатило в бюджети 1,12 млрд грн ренти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. АТ "Укргазвидобування" за 11 місяців 2018 року спрямувало до місцевих бюджетів 1,12 млрд грн рентних платежів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
"Укргазвидобування" за 11 місяців 2018 року спрямувало до місцевих бюджетів 1,12 млрд грн рентних платежів. Рента в місцеві бюджети - це ремонт шкіл, садочків, доріг", - повідомили у НАК.
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За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, це є "одним з головних здобутків року, що минає".
Додамо, видобуток "Укргазвидобування" за 11 місяців 2018 року – 14,1 млрд кубометрів газу. Загалом в Україні за період з січня по листопад 2018 року збільшився видобуток природного газу у порівнянні з відповідним періодом у 2017 року на 0,94% - до 19,1 мільярда кубометрів.