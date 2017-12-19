Укргаздобыча нарастила добычу газа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За 9 месяцев 2017 года компания "Укргаздобыча" нарастила добычу природного газа. Об этом говорится в аналитической справке к консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2017 года, передает УНН.
"ПАО "Укргаздобыча" продолжило наращивать объемы добычи природного газа: прирост составил 425 млн кубометров (+ 4%)", - говорится в тексте документа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В правительстве ищут международных инвесторов для добычи углеводородов
Также уточняется, что за девять месяцев 2017 года общие объемы реализации природного газа группой "Нафтогаз" составили 13,9 млрд кубометров (в том числе предприятиям группы - 2,5 млрд кубометров), что на 2% больше объема реализации за аналогичный период прошлого года.
Напомним, Верховная Рада собирается упростить условия добычи газа.