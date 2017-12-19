Укргаздобыча нарастила добычу газа

"ПАО "Укргаздобыча" продолжило наращивать объемы добычи природного газа: прирост составил 425 млн кубометров (+ 4%)", - говорится в тексте документа.

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Также уточняется, что за девять месяцев 2017 года общие объемы реализации природного газа группой "Нафтогаз" составили 13,9 млрд кубометров (в том числе предприятиям группы - 2,5 млрд кубометров), что на 2% больше объема реализации за аналогичный период прошлого года.

Напомним, Верховная Рада собирается упростить условия добычи газа.