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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 90488 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100643 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101050 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114361 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102662 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105499 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112407 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117193 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Укргаздобыча нарастила добычу газа

Укргаздобыча нарастила добычу газа

Киев  •  УНН

 • 9683 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. За 9 месяцев 2017 года компания "Укргаздобыча" нарастила добычу природного газа. Об этом говорится в аналитической справке к консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2017 года, передает УНН.

"ПАО "Укргаздобыча" продолжило наращивать объемы добычи природного газа: прирост составил 425 млн кубометров (+ 4%)", - говорится в тексте документа.

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Также уточняется, что за девять месяцев 2017 года общие объемы реализации природного газа группой "Нафтогаз" составили 13,9 млрд кубометров (в том числе предприятиям группы - 2,5 млрд кубометров), что на 2% больше объема реализации за аналогичный период прошлого года.

Напомним, Верховная Рада собирается упростить условия добычи газа.

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