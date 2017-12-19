Укргазвидобування наростило видобуток газу

“ПАТ „Укргазвидобування“ продовжило нарощувати обсяги видобутку природного газу: приріст становив 425 млн кубометрів (+4%)”, — йдеться у тексті документу.

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Також уточнюється, що за дев’ять місяців 2017 року загальні обсяги реалізації природного газу групою “Нафтогаз” склали 13,9 млрд кубометрів (в тому числі підприємствам групи — 2,5 млрд кубометрів), що на 2% більше обсягу реалізації за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, Верховна Рада збирається спростити умови видобутку газу.