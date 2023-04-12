Укрэнерго: потребность украинцев в электричестве полностью обеспечена, экспорт идет в Молдову и Польшу

Цитата

"По состоянию на 12 апреля производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдову (30-95 МВт в разные часы), и с сегодняшнего дня – в Польшу (до 75 МВт в разные часы)", - указали в Укрэнерго.

Детали

В Минэнерго сообщили, что поставки электроэнергии в Молдову и Польшу осуществляются "в небольших объемах"

В Укрэнерго также указали, что сейчас ключевым приоритетом для них является восстановление надежности питания. "С момента атаки 9 марта было возвращено в работу 5 магистральных линий и частично восстановлено оборудование 9 подстанций разного класса напряжения. Восстановительные работы продолжаются", - отметили в НЭК.

Также украинцев призвали, по возможности, переносить использование мощной техники в ночные и дневные часы. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему, которая получила тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться.

Дополнение

Экспорт электроэнергии возобновили с 11 апреля.