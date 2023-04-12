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Укренерго: потреба українців в електриці повністю забезпечена, експорт іде до Молдови та Польщі

Укренерго: потреба українців в електриці повністю забезпечена, експорт іде до Молдови та Польщі

Київ • УНН

 • 818182 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. Здійснюється експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Станом на 12 квітня виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі наявний достатній резерв потужності. Завдяки цьому є можливість експортувати електроенергію в Молдову (30-95 МВт в різні години), та від сьогодні – до Польщі (до 75 МВт в різні години)", - вказали в Укренерго.

Деталі

У Міненерго повідомили, що постачання електроенергії до Молдови та Польщі здійснюється "у невеликих обсягах"

В Укренерго також вказали, що наразі ключовим пріоритетом для них є відновлення надійності живлення. "З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу 5 магістральних ліній та частково відновлено обладнання 9 підстанцій різного класу напруги. Відновлювальні роботи продовжуються", - зазначили у НЕК.

Також українців закликали, за можливості, переносити використання потужної техніки у нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися.

Доповнення

Експорт електроенергії відновили із 11 квітня.

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