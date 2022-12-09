"Укрэнерго" получит кредит в размере 32,5 млн евро от немецкого банка KfW

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«Признано целесообразным привлечение НЭК "Укрэнерго" кредита KfW в размере 32,5 млн евро под государственные гарантии для реализации проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (Модернизация подстанций) II", – написал Мельничук.

По его словам, установлен размер платы за предоставление государственной гарантии в размере 0,5 процента годовых от выбранной и непогашенной суммы кредита и обеспечение выполнения НЭК «Укрэнерго» своих обязательств по государственной гарантии в размере не менее 100 процентов суммы долговых обязательств по кредиту.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства отмечал, что за эти средства «Укрэнерго» сможет восстанавливать поврежденные врагом подстанции.

Дополнение

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложные погодные условия замедляют ремонтные работы.



Председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий сообщал, что уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков – уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, находившийся до последней массированной атаки. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.