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"Укрэнерго" получит кредит в размере 32,5 млн евро от немецкого банка KfW

"Укрэнерго" получит кредит в размере 32,5 млн евро от немецкого банка KfW

Киев • УНН

 • 752514 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров признал целесообразным привлечение НЭК "Укрэнерго" кредита KfW в размере 32,5 млн евро под государственные гарантии для реализации проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (Модернизация подстанций) ІІ". Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Признано целесообразным привлечение НЭК "Укрэнерго" кредита KfW в размере 32,5 млн евро под государственные гарантии для реализации проекта "Повышение эффективности передачи электроэнергии (Модернизация подстанций) II", – написал Мельничук.

По его словам, установлен размер платы за предоставление государственной гарантии в размере 0,5 процента годовых от выбранной и непогашенной суммы кредита и обеспечение выполнения НЭК «Укрэнерго» своих обязательств по государственной гарантии в размере не менее 100 процентов суммы долговых обязательств по кредиту.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства отмечал, что за эти средства «Укрэнерго» сможет восстанавливать поврежденные врагом подстанции.

Дополнение

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, сложные погодные условия замедляют ремонтные работы.

Председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий сообщал, что уровень энергопотребления значительно превышает уровень генерации. Поэтому главная задача энергетиков – уменьшить дефицит электроэнергии на уровень, находившийся до последней массированной атаки. Только тогда будет возможность вернуться к плановым отключениям.

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