"Укренерго" отримає кредит у розмірі 32,5 млн євро від німецького банку KfW

Цитата

«Визнано за доцільне залучення НЕК «Укренерго» кредиту KfW у розмірі 32,5 млн. євро під державні гарантії для реалізації проекту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ», - написав Мельничук.

За його словами, встановлено розмір плати за надання державної гарантії в розмірі 0,5 відсотка річних від вибраної та непогашеної суми кредиту та забезпечення виконання НЕК «Укренерго» своїх зобовʼязань за державною гарантією в розмірі не менш як 100 відсотків суми боргових зобовʼязань за кредитом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду зазначав, що за ці кошти «Укренерго» зможе відновлювати пошкоджені ворогом підстанції.

Доповнення

Станом на сьогоднішній ранок в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, складні погодні умови уповільнюють ремонтні роботи.



Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомляв, що наразі рівень енергоспоживання значно перевищує рівень генерації. Тому головне завдання енергетиків – зменшити дефіцит електроенергії на рівень, що був до останньої масованої атаки. Лише тоді буде змога повернутися до планових відключень.