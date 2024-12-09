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"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

"Укрэнерго" обнародовало график отключений света на 10 декабря: что ждет украинцев

Киев  •  УНН

 • 9139 просмотра

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Укрэнерго объявило график отключений света на 10 декабря с одной-двумя очередями для населения и ограничениями для бизнеса. Причина - последствия ракетной атаки 28 ноября.

Завтра, 10 декабря, в Украине продолжатся отключениями света. Сколько очередей и когда будут выключать - рассказали в Укрэнерго, передает УНН.

Завтра время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей:

* 07:00 – 08:00 — одна очередь отключений

* 08:00 – 19:00 — две очереди отключений

* 19:00 – 22: 00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса:

* 07:00 – 22: 00 — применение графиков ограничения мощности

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября

 Также сообщается, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Отмечается, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

Дополнение

Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что в энергосистеме Украины никакого коллапса даже несмотря на крупные российские массированные ракетные обстрелы не будет этой зимой. Даже при большом количестве ракет или при больших морозах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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