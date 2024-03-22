Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью

Очередная атака российских войск на Украину вызвала достаточно масштабные повреждения энергетической инфраструктуры, даже прошлой зимой атаки на украинскую энергосистему не были настолько большими, как этой ночью, заявил в эфире Радио Свобода в пятницу глава правления ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет УНН.

Детали

По его словам, это беспрецедентное количество ракет, которое выпустили по энергосистеме за время широкомасштабного вторжения.

Энергосистема не потеряла свою целостность. Энергосистема работает. Ситуацию мы контролируем. Мы также определенный объем помощи электроэнергии получаем из Европы. Потому что наша энергосистема соединена с европейской. Это в целом картинка. Во многих регионах, тем не менее, есть достаточно значительные и достаточно масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. Их масштаб вызван масштабами самой атаки. Это беспрецедентный объем ракет, дронов, который был выпущен в энергосистему с начала вторжения. То есть, даже прошлой зимой атаки, которые были на нашу энергосистему, не были настолько большими, как атака этой ночью. Поэтому во многих регионах есть ограничения электроснабжения - сказал Кудрицкий.

По его словам, эти ограничения являются "контролируемыми". "Они нужны нам для того, чтобы не перегрузить те элементы сети, которые остались в работе, которые не являются поврежденными", - указал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что самая тяжелая ситуация в Харькове, где российская армия "буквально пыталась уничтожить" все основные энергетические объекты, которые питают город.

"Если в Харьковской области ситуация с электроснабжением стабильная, то в городе Харьков ситуация с электроснабжением - чрезвычайно сложная. И сейчас мы занимаемся в первую очередь восстановлением электроснабжения именно в город Харьков", - отметил Кудрицкий.

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