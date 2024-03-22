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Укрэнерго: даже прошлой зимой атаки рф на энергосистему Украины не были настолько большими, как этой ночью
Российская ракетная атака нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины, превзойдя даже атаки прошлой зимой, оставив многие регионы со значительными перебоями и ограничениями в электроснабжении.
В Киеве на Оболони перевернулся строительный кран
Строительный кран перевернулся на строительной площадке в Оболонском районе Киева. Предварительно пострадавших нет, а движение транспорта в районе осуществляется в обычном режиме.
В Белгородской области упал вертолет Ми-8, пилот ранен - росСМИ
Военный вертолет Ми-8 разбился вблизи села ровеньки в белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.
Удар рф по Франковщине: двое пострадавших, ликвидирован пожар на объекте критической инфраструктуры
Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вызванный российским ударом.
Возможные проблемы с водоснабжением: в Днепре горожан просят сделать запасы воды
Из-за массированных обстрелов и отсутствия электроэнергии в некоторых районах Днепра возможны временные проблемы с водоснабжением, но к вечеру городской водоканал должен решить вопрос.
рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергообъекты Харьковской области: прокуратура показала последствия
рф осуществила крупнейшую одновременную ракетную атаку на энергетические объекты в Харьковской области, применив не менее 18 ракет С-300 и "Искандер", оставив населенные пункты без электричества и вызвав пожары.
Акции Apple упали в связи с антимонопольным производством Минюста США
Акции Apple упали почти на 4%, что стало самым большим падением с августа 2023 года, после того, как Министерство юстиции США и 15 штатов подали на компанию в суд за монополизацию рынка смартфонов.
Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров
Более 1000 шахтеров оказались под землей в Донецкой и Днепропетровской областях после того, как российские атаки повредили энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям электроэнергии во многих регионах Украины.
В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА
Во время атаки рф в Тернопольской области обломки упали на частное домохозяйство, а взрывная волна повредила окна и двери еще одного жилого дома, но обошлось без жертв.
"Украине нужна наша помощь сейчас": госпожа посол США отреагировала на массированный обстрел рф
На фоне массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, госпожа посол США Бриджит Бринк призвала к новому пакету помощи Украине, ссылаясь на то, что российские атаки нарушают международное право и угрожают гражданскому населению.