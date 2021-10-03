Украина приморозит: синоптики рассказали о погоде на 4-5 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. По данным Укргидрометцентра, ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, 5-6 октября ожидаются заморозки, передает УНН.
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“Ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, 5-6 октября в северных, центральных, 6 октября в восточных и большинстве западных областей заморозки на поверхности почвы, 4 октября местами в воздухе 0-5° (І уровень опасности, желтый).
В Киевской области ночью 4 октября заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.
Добавим
Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.
“Октябрь начал приобретать процессы якобы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре. И причем это очень последние годы все здорово просматривается. Меня беспокоит вторая половина октября, потому что если там появиться минусовая температура, — это говорит о том, что появится уже снежный покров. Но он лежать не будет — это будет снег с дождем”, — рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.