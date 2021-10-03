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Україну очікують заморозки: синоптики розповіли про погоду на 4-5 жовтня

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За даними Укргідрометцентру, вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, 5-6 жовтня очікуються заморозки, інформує УНН.

Цитата

“Вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, 5-6 жовтня у північних, центральних, 6 жовтня в східних та більшості західних областей заморозки на поверхні ґрунту, 4 жовтня місцями в повітрі 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області вночі 4 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

Перший сніг в Україні може випасти вже в жовтні.

“Жовтень почав набувати процесів нібито предзим’я: у ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді. І при чому це дуже останні роки все здорово проглядається. Мене турбує друга половина жовтня, тому, що якщо там з’явитися мінусова температура, — це говорить про те, що з’явиться вже сніговий покрив. Але він лежати не буде — це буде сніг з дощем”, — розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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