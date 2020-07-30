Украинцам рассказали, можно ли легализовать пристройку к квартире

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103388 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112814 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117706 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151769 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117065 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142420 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104461 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102862 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105124 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102305 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам рассказали, можно ли легализовать пристройку к квартире

Украинцам рассказали, можно ли легализовать пристройку к квартире

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Пристройки к квартирам не являются легальными помещениями, узаконить их можно только в случае, если вам принадлежит участок, где размещена пристройка. Об этом написал в Facebook заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Юрий Таций, передает УНН.

“Пристройки к квартирам не являются легальными помещениями. Нередко жители Киева, желая расширить свою квартиру, читают „диванных“ экспертов, которые рассказывают, что легализовать пристройку квартиры возможно.

Однако это неправда. Согласно определению нашего законодательства квартира (также нежилое помещение) — это исключительно внутреннее пространство дома. Оно не может быть внешним и тем более не может объединять элементы здания, которые не относятся к его внутреннему пространству”, — написал Таций.

По его словам, узаконить такой объект строительства можно только в том случае, если вы являетесь владельцем участка. Также он опроверг информацию о том, что самовольно осуществленную пристройку можно узаконить через ГУО на реконструкцию.

“Поэтому выбирайте законные методы для облагораживания своего дома. Например, делайте перепланировки внутри квартиры, ремонт или реконструкцию в пределах помещения”, — добавил Таций.

Напомним, как сообщили ранее в КГГА, Управление административных услуг Департамента градостроительства и архитектуры оцифровало тысячи строительных паспортов и градостроительных условий и ограничений, что ускорит работу работникам Департамента и даст киевлянам возможность самостоятельно проверять данные.

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