Украинцам рассказали, можно ли легализовать пристройку к квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Пристройки к квартирам не являются легальными помещениями, узаконить их можно только в случае, если вам принадлежит участок, где размещена пристройка. Об этом написал в Facebook заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Юрий Таций, передает УНН.
“Пристройки к квартирам не являются легальными помещениями. Нередко жители Киева, желая расширить свою квартиру, читают „диванных“ экспертов, которые рассказывают, что легализовать пристройку квартиры возможно.
Однако это неправда. Согласно определению нашего законодательства квартира (также нежилое помещение) — это исключительно внутреннее пространство дома. Оно не может быть внешним и тем более не может объединять элементы здания, которые не относятся к его внутреннему пространству”, — написал Таций.
По его словам, узаконить такой объект строительства можно только в том случае, если вы являетесь владельцем участка. Также он опроверг информацию о том, что самовольно осуществленную пристройку можно узаконить через ГУО на реконструкцию.
“Поэтому выбирайте законные методы для облагораживания своего дома. Например, делайте перепланировки внутри квартиры, ремонт или реконструкцию в пределах помещения”, — добавил Таций.
Напомним, как сообщили ранее в КГГА, Управление административных услуг Департамента градостроительства и архитектуры оцифровало тысячи строительных паспортов и градостроительных условий и ограничений, что ускорит работу работникам Департамента и даст киевлянам возможность самостоятельно проверять данные.