Українцям розповіли, чи можна легалізувати прибудову до квартири

“Прибудови до квартири не є легальними приміщеннями. Нерідко мешканці Києва, бажаючи розширити своє помешкання, читають „диванних“ експертів, які розповідають, що легалізувати прибудову квартири можливо.

Однак це неправда. Відповідно до визначення нашого законодавства квартира (також нежитлове приміщення) — це виключно внутрішній простір будинку. Він не може бути зовні і тим більше не може об’єднувати елементи будинку, які не належать до його внутрішнього простору”, — написав Тацій.

За його словами, узаконити такий об’єкт будівництва можна лише у тому випадку, якщо ви є власником ділянки. Також він спростував інформацію про те, що самовільно здійснену прибудову можна узаконити через МУО на реконструкцію.

“Тому обирайте законні методи для облагородження свого помешкання. Наприклад, робіть перепланування всередині квартири, ремонт або реконструкцію в межах приміщення”, — додав Тацій.

Нагадаємо, як повідомили раніше у КМДА, Управління адміністративних послуг Департаменту містобудування та архітектури оцифрувало тисячі будівельних паспортів і містобудівних умов та обмежень, що пришвидшить роботу працівникам Департаменту та дасть киянам можливість самостійно перевіряти дані.