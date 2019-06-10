Украинцам раскрыли секрет, когда лучше всего покупать валюту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Покупку иностранной валюты не стоит осуществлять в выходные дни. Об этом рассказал в комментарии УНН экономический эксперт Андрей Новак.
"На выходных курс немного завышен, так как большинство банковских отделений и пунктов обмена не работают, а те кто работают пользуются моментом и повышают курс", - отметил Новак.
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По словам эксперта удачное время для покупки среди рабочей недели.
Кроме того, Украина имеет "подушку безопасности" с почти 20 млрд долл. резервов
Напомним, НБУ объяснил падение гривны в мае.