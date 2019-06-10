НБУ: Україна має "подушку безпеки" з майже 20 млрд дол. резервів

КИЇВ. 10 червня. УНН. Ситуація в українській економіці на сьогодні досить сприятлива для накопичення міжнародних резервів, їх наразі накопичено майже 20 млрд дол. США. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.