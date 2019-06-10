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НБУ: Україна має "подушку безпеки" з майже 20 млрд дол. резервів

НБУ: Україна має "подушку безпеки" з майже 20 млрд дол. резервів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Ситуація в українській економіці на сьогодні досить сприятлива для накопичення міжнародних резервів, їх наразі накопичено майже 20 млрд дол. США. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

"Україна сьогодні має надійну "подушку безпеки" - міжнародні резерви на рівні майже 20 млрд дол. США. Адже ситуація в українській економіці зараз досить сприятлива для накопичення резервів", - вказали у НБУ, посилаючись на слова Чурія.

З його слів, стійке зростання економіки забезпечує країну валютними надходженнями від експорту, а стримана монетарна політика та плаваючий курс національної валюти приваблюють капітал іноземних інвесторів.

"Завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку з початку року Національний банк придбав на ринку 1,2 мільярди доларів США, водночас політика штучного утримання курсу у попередні роки коштували валютним резервам країни близько 40 млрд доларів США", - зазначив Чурій.

Нагадаємо, міжнародні резерви України в травні скоротилися до 19,4 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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