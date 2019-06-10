НБУ: Україна має "подушку безпеки" з майже 20 млрд дол. резервів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Ситуація в українській економіці на сьогодні досить сприятлива для накопичення міжнародних резервів, їх наразі накопичено майже 20 млрд дол. США. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Україна сьогодні має надійну "подушку безпеки" - міжнародні резерви на рівні майже 20 млрд дол. США. Адже ситуація в українській економіці зараз досить сприятлива для накопичення резервів", - вказали у НБУ, посилаючись на слова Чурія.
З його слів, стійке зростання економіки забезпечує країну валютними надходженнями від експорту, а стримана монетарна політика та плаваючий курс національної валюти приваблюють капітал іноземних інвесторів.
"Завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку з початку року Національний банк придбав на ринку 1,2 мільярди доларів США, водночас політика штучного утримання курсу у попередні роки коштували валютним резервам країни близько 40 млрд доларів США", - зазначив Чурій.
Нагадаємо, міжнародні резерви України в травні скоротилися до 19,4 млрд доларів.