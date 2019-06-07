Міжнародні резерви України в травні скоротилися до 19,4 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Обсяг міжнародних резервів України в травні становить 19,4 млрд дол., повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.
"Станом на 1 червня, міжнародні резерви України становили 19,4 млрд дол. За підсумками травня вони зменшилися на 5,5%, через значні обсяги погашень за державним боргом", - йдеться в повідомленні НБУ.
Нацбанк зазначив, що динаміка скорочення резервів зумовлена погашенням державного боргу у валюті, за місяць травень становив 1,8 млрд дол.
Другою причиною названа сприятлива ситуація на валютному ринку, що дала змогу поповнити резерви на 160,6 млн дол.
І третя причина - переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 80,7 млн дол. (в еквіваленті).
Як повідомлялось раніше, НБУ пояснив падіння гривні у травні.